Салатовая ветка московского метро может пополниться двумя новыми станциями уже к 2022 году

"На участке планируется разместить две станции — «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» ["Дмитровское шоссе"], — приводятся слова Хуснуллина. Также, по его словам, еще разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление салатовой ветки в до поселка Северный за МКАД.

"Открытие нового участка метро позволит разгрузить Дмитровское шоссе, улучшить транспортное обслуживание населения районов Бескудниковский, Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, снизить загрузку действующих пересадочных узлов, а также улучшить экологическую ситуацию в северной части города за счет снижения интенсивности движения автотранспорта", — добавил Хуснуллин.