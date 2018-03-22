Ещё
Салатовая ветка московского метро может пополниться двумя новыми станциями уже к 2022 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Савченко задержана
Савченко задержана

Салатовая ветка московского метро может пополниться двумя новыми станциями уже к 2022 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы могут продлить салатовую ветку столичного метро еще на две станции. Так, станции метро «Улица 800-летия Москвы» и «Дмитровское шоссе» могут появиться в 2022 году, сообщает в четверг пресс-служба московского стройкомплекса со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.
"На участке планируется разместить две станции — «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» ["Дмитровское шоссе"], — приводятся слова Хуснуллина. Также, по его словам, еще разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление салатовой ветки в до поселка Северный за МКАД.
"Открытие нового участка метро позволит разгрузить Дмитровское шоссе, улучшить транспортное обслуживание населения районов Бескудниковский, Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, снизить загрузку действующих пересадочных узлов, а также улучшить экологическую ситуацию в северной части города за счет снижения интенсивности движения автотранспорта", — добавил Хуснуллин.
В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская».
ТАСС: последние новости
Собянин открыл новый участок салатовой ветки метро на севере Москвы Москва уже несколько лет не испытывает дефицита врачей Новый участок салатовой ветки московского метро откроют в течение недели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу307
Обязательное медстрахование предложили отменить123
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога102
С IKEA можно попрощаться17
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого229
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение