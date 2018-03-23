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На выходных в Воронеже пойдет мокрый снег с дождем
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На выходных в Воронеже пойдет мокрый снег с дождем 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
На выходных, 24 и 25 марта, в Воронеже ожидается небольшое потепление, сообщили в местном гидрометцентре.
В субботу днем синоптики обещают -1° и мокрый снег с дождем. В воскресенье ожидается днем -3° и переменная облачность, без осадков. При этом по ночам столбик термометра будет опускаться до -9°. В последний рабочий день недели, 23 марта, будет стоять ясная погода, днем в городе ожидается -1°.
До плюсовых значений в Воронеже потеплеет только на следующей неделе. Уже в среду синоптики обещают +4°.
АиФ: последние новости
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