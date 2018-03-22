Территорию завода «Москвич» застроят высотными башнями

На месте бывшего АЗЛК «Москвич» появится жилой комплекс бизнес-класса. Под застройку отдадут территорию площадью в 23 га, сообщает «Коммерсантъ».

Всего планируется возвести семь тридцатиэтажных башен. Из 150 тысяч квадратных метров 113 тысяч планируется отдать под жилье.

Как выбрать жилье?

Ответы на квартирный вопрос } Район отличается хорошей транспортной доступностью — неподалеку находится станция метро «Волгоградский проспект» и станция «Угрешская» МЦК.

Эксперты отмечают, что участок находится на юго-востоке российской столицы , а это — один из самых застраиваемых районов. Вокруг АЗЛК располагаются промзоны, планов развития которых до сих пор нет, что может негативно сказаться на привлекательности этого жилья для покупателей.

Отметим, что это — далеко не первая попытка застроить территорию АЗЛК. Три года назад здесь планировали возвести торговый центр Oz Mall, первый в московской сети объектов. Но эти планы так и не были реализованы.

Ранее сообщалось, что на территории завода «Серп и молот» в Москве начато строительство моста из двух независимых пролетов.

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