Директор Гидрометцентра рассказал о грядущем потеплении

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, конец марта порадует москвичей плюсовой температурой!

По словам Вильфанда, настоящая весна уже на пороге. По его прогнозу, в пятницу, 23 марта, в столице температура составит 1-3 градуса тепла, а ветер будет дуть со скоростью 15 м/с. На следующий день, 24 марта, станет чуть холоднее: температура не поднимется выше нуля градусов. Но уже на следующий день она вновь станет плюсовой: ожидается до плюс 2 — плюс 4 градусов. «Дальше — 26, 27, 28 марта — дневные температуры будут подниматься до плюс 6 градусов», — отметил Вильфанд.