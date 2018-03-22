Весенняя погода придет в Москву не раньше воскресенья — Гидромет

Об этом сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд:

«Приближение весны ощущается, и по прогнозу на последующие дни вы это почувствуете. 24 числа, в субботу, будет некоторое изменение погоды. Если 23 погода ветреная, но все-таки умеренно теплая, температура от 1 до +3 градусов, то уже 24 похолодание. Днем столбики термометров еле-еле дотянут до нулевой отметки, а ночью температура -5 -7. А 25, в воскресенье, вообще сутки необычные. Ночью вполне зимняя температура -8 -10, по области до -13, а вот днем уже заметно потеплеет до 2-4 градусов выше нуля. Вот такое окончание зимы».