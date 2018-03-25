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Облачной и ветреной будет погода в Москве 25 марта
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Облачной и ветреной будет погода в Москве 25 марта 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В столице в воскресенье, 25 марта, будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до 3 градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Как уточнили синоптики, днем столбики термометров в Москве покажут до плюс 1−3 градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8−13 метров в секунду. При этом осадков не ожидается. а на дорогах высока вероятность гололедицы, предупредили специалисты. В ночь на понедельник, 26 марта, температура опустится до минус 10−12 градусов.
В Подмосковье днем температура будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, а ночью может похолодать до 10−15 градусов ниже нуля.
Ранее метеорологи рассказали, что весна придет в Москву в конце текущей или в начале следующей недели: в дневные часы 25 и 26 марта будет держаться устойчивая плюсовая температура. Тем не менее снег полностью растает лишь во второй декаде апреля, отметили синоптики. По их словам, высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетние значения, поэтому он будет сходить долго.
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