На нескольких участках дорог в районе Южное Бутово ограничат движение

Как сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы, на четырех участках в ЮЗАО произойдут транспортные изменения. Они вызваны работами на инженерных сетях.

Так, с 10 июня по 10 августа 2018 года круглосуточно будет перекрыт участок 3-й Павлоградской улицы, а с 11 августа по 30 октября — участок 4-й Павлоградской улицы. На этом участке движение будет перекрыто полностью.

Кроме этого с 26 марта по 30 апреля и с 10 по 30 мая 2018 года круглосуточно будет перекрыт проезд от Синельниковской улицы до 1-й Горловской улицы. Проезд от 1-й Горловской улицы до 3-й Павлоградской улицы будет закрыт для движения транспорта с 10 мая по 9 июня включительно (круглосуточно).