Р. Вильфанд: Весенняя погода установится в Москве в последние дни марта

Роман Вильфанд. Плюсовая температура установится в Москве в последние дни марта, сообщил журналистам директор Гидрометцентра России

По его прогнозу, в пятницу, 23 марта, в столице скорость ветра будет достигать 15 м/с, температура составит 1-3 градуса тепла. В субботу, 24 марта, станет холоднее, днем температура не поднимется выше ноля градусов, ночью ожидается от минус 7 до минус 5 градусов.

«Уже начиная с 25 марта начнется весенняя погода: если ночью еще будут морозы до минус 10, то днем уже до плюс 2 — плюс 4 градусов. Дальше — 26, 27, 28 марта — дневные температуры будут подниматься до плюс 6 градусов», — отметил Р. Вильфанд.