Проездной «Подорожник» станет общим для Петербурга и Ленобласти

Проездной «Подорожник» можно будет использовать не только в Петербурге , но и в Ленинградской области , сообщает пресс-служба правительства 47 региона. Зону действия билета расширят в конце 2018 года.

Первое время объединенный «Подорожник» заработает в тестовом режиме на двух маршрутах. Пассажиры смогут опробовать проездной в действии на маршрутах №596А от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и маршрут №403 от станции метро «Купчино» до поселка Большая Ижора.

В случае, если проект признают эффективным, обновленный подорожник начнет действовать и на других маршрутах из Петербурга в Ленинградскую область.