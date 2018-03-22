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Ленинградскую область атакуют мокрый снег и метели
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Ленинградскую область атакуют мокрый снег и метели 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Фото: ДорИнфо
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает автомобилистов о том, что 22-23 марта на территории Ленобласти прогнозируется мокрый снег, налипание мокрого снега, местами метель.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в четверг, 22 марта, в регионе ожидается облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, на севере местами сильный, на юге местами небольшой, местами налипание мокрого снега, метель. Ветер будет дуть юго-западный и западный 7-12 м/с, на западе местами порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.
Столбики термометров по области будут показывать -2 — +3 градуса Цельсия. Аналогичная погода ожидается в Ленобласти и в пятницу, 23 марта. Предстоящей ночью синоптики прогнозируют снег, на востоке местами сильный. На дорогах возможно образование гололедицы.
В минувшие сутки на федеральных дорогах Ленобласти в расчистке снега и обработке проезжих частей было задействовано 166 единиц дорожной техники. Использовано 347 тонн соли с антислеживателем и 695 кубометров песко-соляной смеси.
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