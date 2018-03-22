Снег и сильный ветер будут в Ростове еще несколько дней

По сообщению синоптиков снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с продержатся в Ростове-на-Дону еще в течение нескольких дней. Сегодня, 22 марта, в донской столице ожидаются умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами будет метель и гололед. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах -4…+1 градусов Цельсия, а к вечеру опустится до -3.