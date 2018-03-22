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Поезд Москва-Париж-Москва поменял маршрут из-за забастовки
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Поезд Москва-Париж-Москва поменял маршрут из-за забастовки 

Мир24 1 час назад
Маршрут поезда Москва-Париж-Москва 22 марта изменен в связи с массовой забастовкой работников транспорта во Франции, сообщает портал «Москва 24» со ссылкой на РЖД.
В четверг поезд из Москвы в Париж проследует только до Страсбурга. Добраться до французской столицы из Страсбурга можно будет на местных скоростных поездах. При этом покупать дополнительные билеты не нужно.
Обратно в российскую столицу 22 марта пассажирам также придется ехать со станции «Страсбург». «Учитывая возможные перебои в графике движения поездов в связи с забастовкой, пассажирам для трансфера в Страсбург предлагается воспользоваться высокоскоростными поездами», — сообщила пресс-служба РЖД.
Сотрудники Национальной компании французских железных дорог (SNCF) будут встречать пассажиров поезда Москва-Париж-Москва на вокзале «Париж Восточный», а также в Страсбурге и окажут всю необходимую помощь.
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