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Пассажиров метро начали предупреждать о предстоящем закрытии участка фиолетовой ветки
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Пассажиров метро начали предупреждать о предстоящем закрытии участка фиолетовой ветки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали предупреждать пассажиров о предстоящем закрытии участка Таганской-Краснопресненской линии метро, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«Сотрудники ЦОМП вышли на дежурство около станций «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с помощью громкоговорителей они предупреждают пассажиров о предстоящем закрытии участка Таганско-Краснопреснеской линии от станции «Котельники» до «Выхино», раздают информационные листовки и рассказывают о бесплатных компенсационных маршрутах, которые будут запущены на этот период. Также сотрудники разъясняют пассажирам, где можно будет найти остановки компенсационных автобусов и помогают продумать оптимальный маршрут на это время.
Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки.
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