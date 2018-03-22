Пассажиров метро начали предупреждать о предстоящем закрытии участка фиолетовой ветки

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали предупреждать пассажиров о предстоящем закрытии участка Таганской-Краснопресненской линии метро, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«Сотрудники ЦОМП вышли на дежурство около станций «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью громкоговорителей они предупреждают пассажиров о предстоящем закрытии участка Таганско-Краснопреснеской линии от станции «Котельники» до «Выхино», раздают информационные листовки и рассказывают о бесплатных компенсационных маршрутах, которые будут запущены на этот период. Также сотрудники разъясняют пассажирам, где можно будет найти остановки компенсационных автобусов и помогают продумать оптимальный маршрут на это время.

Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки.