С. Собянин: 450 тыс. москвичей получили метро в шаговой доступности

Сергей Собянин. Около 450 тыс. жителей севера столицы получили метро в шаговой доступности. Об этом в ходе открытия станций метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» сообщил мэр Москвы

«Сегодня введенные станции дают возможность пользоваться метро еще дополнительно 450 тыс. жителям близлежащих районов, так что для них Москва стала ближе и комфортнее», — сказал С. Собянин.

Ранее сегодня мэр Москвы открыл три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии: «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». Эти станции входят в состав второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена началось в 2011 г. На нем шесть станций. Участок «Марьина Роща» — «Петровско-Разумовская» был введен в сентябре 2016 г.