В Москве проснулись тушканчики

Тушканчики в московском зоопарке вышли из спячки. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Животные зимовали в специальных холодильниках, где поддерживается температура в плюс три-четыре градуса. «Выход из спячки — удивительный и в то же время непростой процесс. У каждого животного он проходит по-своему. Пара тушканчиков у нас проснулась первой, зверьки чувствуют себя отлично», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Длительный сон необходим тушканчикам для поддержания здоровья и размножения — брачный период у этого вида грызунов наступает только после спячки. Чтобы погрузить их в сон, температуру в месте, где они содержатся, постепенно понижали. Когда животные становятся сонными, их заворачивают в поролон, кладут в специальные боксы и помещают в холодильник.

Тушканчиков можно увидеть в павильоне «Ночной мир».

По прогнозам зоологов, в ближайшее время из зимнего сна выйдут медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, бурундуки и сони.