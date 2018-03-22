В столице в четверг воздух прогреется до 0°С

По прогнозам синоптиков, в четверг, 22 марта, воздух в столице прогреется до нуля градусов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как уточнили в Гидрометцентре России , днем в Москве столбики термометров покажут от -2 до нуля градусов. Москвичей ждет переменная облачность, а по области пройдет небольшой снег. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду. Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее метеорологи сообщили, что снег в городе растает только во второй декаде апреля. Кроме того, на этой неделе рассчитывать на значительное уменьшение сугробов не приходится, так как столицу может накрыть снегопад, который продлится до выходных.

А самым теплым днем с начала года стал вторник, 20 марта. По данным метеостанции ВДНХ, в этот день воздух в Москве прогрелся до плюс 4,3 градуса.