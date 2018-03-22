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В столице в четверг воздух прогреется до 0°С
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В столице в четверг воздух прогреется до 0°С 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
По прогнозам синоптиков, в четверг, 22 марта, воздух в столице прогреется до нуля градусов. Об этом сообщает «Газета.ру».
Как уточнили в Гидрометцентре России, днем в Москве столбики термометров покажут от -2 до нуля градусов. Москвичей ждет переменная облачность, а по области пройдет небольшой снег. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 2−7 метров в секунду. Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах.
Ранее метеорологи сообщили, что снег в городе растает только во второй декаде апреля. Кроме того, на этой неделе рассчитывать на значительное уменьшение сугробов не приходится, так как столицу может накрыть снегопад, который продлится до выходных.
А самым теплым днем с начала года стал вторник, 20 марта. По данным метеостанции ВДНХ, в этот день воздух в Москве прогрелся до плюс 4,3 градуса.
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