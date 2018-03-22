Ещё
Завершается строительство еще одной станции Кожуховской ветки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершается строительство еще одной станции Кожуховской ветки 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Строительство розовой ветки метро продолжается усиленными темпами. Три станции на этой линии будут расположены в районе Косино-Ухтомский. Работы на станции «Косино» почти завершены. А в недавнем заявлении руководителя Департамента строительства Андрея Бочкарева сообщается о том, что станция подземки «Некрасовка» также готова на 90%. На данное время ведется отделка вестибюлей, платформа готова полностью.
Андрей Бочкарев отметил и то, что строительство выхода с северо-западного вестибюля закончено. Он будет вести в подземный переход под пересечением проспекта Защитников Москвы и Покровской улицы.
Напомним, что открытия Кожуховской линии метро ожидают жители из многих районов. Участок розовой ветки от «Косино» до «Некрасовки» собираются запустить уже в этом году.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Три станции фиолетовой ветки будут закрыты из-за строительства Кожуховской линии метро В ВАО планируют ремонт двух станций метро На 12 столичных трамвайных маршрутах убрали турникеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»163
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом188
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»46
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»77
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение