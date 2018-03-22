Завершается строительство еще одной станции Кожуховской ветки

Строительство розовой ветки метро продолжается усиленными темпами. Три станции на этой линии будут расположены в районе Косино-Ухтомский. Работы на станции «Косино» почти завершены. А в недавнем заявлении руководителя Департамента строительства Андрея Бочкарева сообщается о том, что станция подземки «Некрасовка» также готова на 90%. На данное время ведется отделка вестибюлей, платформа готова полностью.

Андрей Бочкарев отметил и то, что строительство выхода с северо-западного вестибюля закончено. Он будет вести в подземный переход под пересечением проспекта Защитников Москвы и Покровской улицы.

Напомним, что открытия Кожуховской линии метро ожидают жители из многих районов. Участок розовой ветки от «Косино» до «Некрасовки» собираются запустить уже в этом году.