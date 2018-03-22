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Солнечная и холодная погода ожидается в Московском регионе в выходные
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Солнечная и холодная погода ожидается в Московском регионе в выходные 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В выходные в Москве и в Подмосковье ожидается солнечная, но холодная погода, температура воздуха ночью опустится до минус 13 градусов, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«На сегодня прогнозируется переменная облачность. По юго-востоку области может быть небольшой где-то снег. Днем завтра небольшие осадки потому, что температура плюсовая днем, возможен снег, мокрый снег, может быть снег с дождем, но небольшой. Ночные температуры минус 6 — минус 8 градусов, по области может быть до минус 11 градусов. На субботу минус 5 — минус 10 градусов, в воскресенье минус 8 — минус 13 градусов», — сказал Цыганков.
Он отметил, что ожидается ветер северного, северо-западного направления, а в воскресенье будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
«Днем сегодня будет от минус 2 до плюс 2 градусов за счет солнышка. Завтра тоже от минус 2 градусов по области, до плюс 3 градусов в Москве. В субботу ожидается такая же температура. В воскресенье от минус 1 до плюс 4 градусов», — добавил Цыганов.
В заключении Цыганов сказал, что холодная погода сохраняется в Москве и в Подмосковье из-за большого количества снега с ветром, но в эти в выходные будет радовать солнечная погода.
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