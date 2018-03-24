Власти Липецка рассказали, как будут ездить трамваи во время ремонта моста

В департаменте транспорта рассказали, как изменится движение трамваев на время реконструкции Петровского моста.

Так, с 26 марта на одну единицу транспорта станет больше на трамвайном маршруте № 5 «Кольцо 9 микрорайона — Стан 2000». В утренние и вечерние часы пик схема движения будет продлена до остановки «Центральный рынок». В выходные дни трамваи этого маршрута будут курсировать без изменений.

Трамваи № 5А «улица Чехова — Стан 2000» будут ходить ежедневно, а трамваи № 1А «ул. Чехова — ДП-6» в будние дни.

Трамваи маршрута № 1 «Центральный Рынок — ДП №6» будут доезжать до ДП-6 только в утренние и вечерние часы пик в будние дни. В межпиковое время трамваи будут курсировать по схеме №1к «Центральный рынок — улица Чехова». В выходные дни — без изменений.