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Власти Липецка рассказали, как будут ездить трамваи во время ремонта моста
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Власти Липецка рассказали, как будут ездить трамваи во время ремонта моста 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В департаменте транспорта рассказали, как изменится движение трамваев на время реконструкции Петровского моста.
Так, с 26 марта на одну единицу транспорта станет больше на трамвайном маршруте № 5 «Кольцо 9 микрорайона — Стан 2000». В утренние и вечерние часы пик схема движения будет продлена до остановки «Центральный рынок». В выходные дни трамваи этого маршрута будут курсировать без изменений.
Трамваи № 5А «улица Чехова — Стан 2000» будут ходить ежедневно, а трамваи № 1А «ул. Чехова — ДП-6» в будние дни.
Трамваи маршрута № 1 «Центральный Рынок — ДП №6» будут доезжать до ДП-6 только в утренние и вечерние часы пик в будние дни. В межпиковое время трамваи будут курсировать по схеме №1к «Центральный рынок — улица Чехова». В выходные дни — без изменений.
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