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На станции Рыбное сошел с рельсов грузовой вагон
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На станции Рыбное сошел с рельсов грузовой вагон 

АиФ Рязань 43 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
22 марта в 08:09 в МЧС поступила информация о сходе грузового вагона с рельс на станции Рыбное, сообщает пресс-служба Главного управления.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Движение поездов не нарушено.
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