На станции Рыбное сошел с рельсов грузовой вагон

По предварительной информации, никто не пострадал.

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