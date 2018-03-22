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Около 50 тыс. человек могут принять участие в весеннем московском велопараде 20 мая
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Около 50 тыс. человек могут принять участие в весеннем московском велопараде 20 мая 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
Около 50 тыс. человек могут принять участие в весеннем московском велопараде 20 мая 2018 г., сообщил Агентству городских новостей «Москва» куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.
«С первого года проведения московского велопарада количество участников постоянно растет. В 2014 г., когда велопарад впервые прошел по Садовому кольцу, в нем приняли участие 16 тыс. человек, а уже в 2017 г. количество участников превысило 40 тыс. человек, несмотря на плохой прогноз погоды. В этом году мы ожидаем около 50 тыс. человек», — сказал В. Кумов.
Он напомнил, что велопарад пройдет 20 мая. Сбор участников намечен на 11:00 на проспекте Академика Сахарова, старт состоится в 12:00.
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