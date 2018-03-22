Около 50 тыс. человек могут принять участие в весеннем московском велопараде 20 мая

«С первого года проведения московского велопарада количество участников постоянно растет. В 2014 г., когда велопарад впервые прошел по Садовому кольцу, в нем приняли участие 16 тыс. человек, а уже в 2017 г. количество участников превысило 40 тыс. человек, несмотря на плохой прогноз погоды. В этом году мы ожидаем около 50 тыс. человек», — сказал В. Кумов.

Он напомнил, что велопарад пройдет 20 мая. Сбор участников намечен на 11:00 на проспекте Академика Сахарова, старт состоится в 12:00.