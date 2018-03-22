В Тюмени на выходные ожидается мокрый снег

По прогнозам синоптиков, в течение сегодняшнего дня ожидается мокрый снег. Начнётся он ближе к полудню и усилится к вечеру. К ночи ожидается сильный снегопад.

Ночью 23 и 24 марта также пройдёт снег. Специалисты констатируют, что выпавшие в марте осадки уже превысили месячную норму. Все три дня — с 22 по 24 марта — в Тюмени ветер порывами 6 — 11 м/с. Ночная температура 22 марта составит –10 –12 градусов, 23 марта –10 –12 градусов, 24 марта –12 –14 градусов.

Специальная дорожная техника готова к работе, в том числе в ночную смену в соответствии с графиком. В первую очередь будут чистить дороги с интенсивным трафиком. Особое внимание уделят уборке снега с территории автобусных остановок и тротуаров, мостов и путепроводов.

Специалисты дорожных служб обращаются к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, и по возможности не ставить их под деревьями, а также планировать время в пути с учётом дорожной ситуации.

Пешеходам также важно быть осторожными при переходе дороги, не пересекать проезжую часть на красный сигнал светофора и в опасной близости от движущегося транспорта в местах, где нет оборудованных переходов.

Следить за ходом уборки города в режиме онлайн можно здесь.