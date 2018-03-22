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В Тюмени на выходные ожидается мокрый снег
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В Тюмени на выходные ожидается мокрый снег 

Уральский меридиан 21 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
По прогнозам синоптиков, в течение сегодняшнего дня ожидается мокрый снег. Начнётся он ближе к полудню и усилится к вечеру. К ночи ожидается сильный снегопад.
Ночью 23 и 24 марта также пройдёт снег. Специалисты констатируют, что выпавшие в марте осадки уже превысили месячную норму. Все три дня — с 22 по 24 марта — в Тюмени ветер порывами 6 — 11 м/с. Ночная температура 22 марта составит –10 –12 градусов, 23 марта –10 –12 градусов, 24 марта –12 –14 градусов.
Специальная дорожная техника готова к работе, в том числе в ночную смену в соответствии с графиком. В первую очередь будут чистить дороги с интенсивным трафиком. Особое внимание уделят уборке снега с территории автобусных остановок и тротуаров, мостов и путепроводов.
Специалисты дорожных служб обращаются к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, и по возможности не ставить их под деревьями, а также планировать время в пути с учётом дорожной ситуации.
Пешеходам также важно быть осторожными при переходе дороги, не пересекать проезжую часть на красный сигнал светофора и в опасной близости от движущегося транспорта в местах, где нет оборудованных переходов.
Следить за ходом уборки города в режиме онлайн можно здесь.
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