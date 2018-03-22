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На Тюмень надвигается непогода: город засыпет снегом, возможен гололед
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На Тюмень надвигается непогода: город засыпет снегом, возможен гололед 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Мокрый снег, по прогнозу синоптиков, начнет засыпать Тюмень уже сегодня, 22 марта, после обеда.
— К ночи ожидается сильный снегопад, — рассказали в администрации города. — Непогода продлится несколько дней. С 23 на 24 марта, скорее всего, тоже будет идти снег.
В ближайшие трое суток порывы ветра в Тюмени будут достигать скорости до 11 метров в секунду. Сегодня ночью и 23 марта температура воздуха опустится до минус 12 градусов, 24 марта — до минус 14 градусов.
Дорожники уже подготовили технику к работе. Она будет работать круглосуточно. В первую очередь, снег планируют убирать с основных дорог, а также с мостов, путепроводов, автобусных остановок и тротуаров. Автомобилистов просят не оставлять машины вдоль дорог, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники.
Непогода движется на Тюмень со стороны Южного Урала. Сегодня, 22 марта, снегом вовсю засыпает Челябинск.
Для тюменцев это будет второй сильный снегопад за текущую неделю. В понедельник, 19 марта, в Тюмени действовало штормовое предупреждение. Была метель, а ветер дул с такой силой, что падали дорожные знаки.
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