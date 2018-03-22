В Московском зоопарке проснулись тушканчики

"Тушканчики в Московском зоопарке вышли из спячки. Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс 3-4 градуса. В таких приближенных к природным условиях грызуны впадают в глубокий сон и пребывают в нем до наступления весны", — говорится в сообщении. Тушканчики, зимовавшие в специальных холодильниках в Московском зоопарке, вышли из спячки, на зверьков можно посмотреть в павильоне "Новый мир", сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что они первыми почувствовали наступление весны, также в скором времени ожидается пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка.

Для погружения тушканчиков в зимнюю спячку до начала холодов сотрудники зоопарка постепенно снижают температуру в помещении и дают грызунам более жирную пищу.

"А когда зверьки достаточно отъедаются и становятся сонными, их заворачивают в поролон, кладут в специальные боксы и помещают в холодильник", — отмечается в сообщении.

На протяжении всей спячки тушканчиков осматривают и взвешивают, будить зверьков начинают, когда их вес уменьшается до летних показателей.