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В Московском зоопарке проснулись тушканчики
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В Московском зоопарке проснулись тушканчики 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тушканчики, зимовавшие в специальных холодильниках в Московском зоопарке, вышли из спячки, на зверьков можно посмотреть в павильоне "Новый мир", сообщается на сайте мэра города.
"Тушканчики в Московском зоопарке вышли из спячки. Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс 3-4 градуса. В таких приближенных к природным условиях грызуны впадают в глубокий сон и пребывают в нем до наступления весны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что они первыми почувствовали наступление весны, также в скором времени ожидается пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка.
Для погружения тушканчиков в зимнюю спячку до начала холодов сотрудники зоопарка постепенно снижают температуру в помещении и дают грызунам более жирную пищу.
"А когда зверьки достаточно отъедаются и становятся сонными, их заворачивают в поролон, кладут в специальные боксы и помещают в холодильник", — отмечается в сообщении.
На протяжении всей спячки тушканчиков осматривают и взвешивают, будить зверьков начинают, когда их вес уменьшается до летних показателей.
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