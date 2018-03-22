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Движение на ул. Трубная восстановлено после перекрытия из-за обрушения в здании
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Движение на ул. Трубная восстановлено после перекрытия из-за обрушения в здании 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Движение транспорта на ул. Трубная, где 21 марта произошло обрушение в одном из зданий, восстановлено. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в официальном аккаунте учреждения в Twitter.
«Движение на ул. Трубная восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало со ссылкой на Главное управление МЧС по столице об обрушении фасада и кровли в находящемся на реконструкции трехэтажном административном здании по адресу: ул. Трубная, д. 31. Обрушение произошло на общей площади около 80 кв. м, в результате происшествия никто не пострадал.
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