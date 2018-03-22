Движение на ул. Трубная восстановлено после перекрытия из-за обрушения в здании

Движение транспорта на ул. Трубная, где 21 марта произошло обрушение в одном из зданий, восстановлено. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в официальном аккаунте учреждения в Twitter.

«Движение на ул. Трубная восстановлено», — говорится в сообщении.