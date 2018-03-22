В Москве похоронят летчика-испытателя Мосолова

В Москве похоронят знаменитого летчика-испытателя Георгия Мосолова

"В четверг, 22 марта, в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ состоится церемония прощания с заслуженным летчиком-испытателем СССР и ОКБ им. А. И. Микояна, полковником, заслуженным мастером спорта СССР, Героем Советского Союза Мосоловым Георгием Константиновичем", — говорится в сообщении. Церемония прощания и похороны летчика-испытателя Георгия Мосолова пройдут в четверг в Москве , сообщили журналистам в пресс-службе РСК "МиГ"

Лётчик-испытатель скончался на 92-м году жизни 18 марта. Проститься с ним придут близкие родственники, знакомые, а также коллеги по работе. После церемонии прощания пройдут похороны на Ваганьковском кладбище в Москве.

Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, в том числе три абсолютных. На его счету также три всесоюзных рекорда, установленных, среди прочих, на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21.

Мосолов был одним из близких друзей Юрия Гагарина

Родившийся в 1926 году в Уфе летчик освоил более 50 типов самолетов. Он проводил испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов. Был удостоен звания заслуженного летчика-испытателя СССР и награжден множеством медалей.

По данным из открытых источников, в сентябре 1962 года с истребителем Е-8/1 (опытном образце МиГа-21), который пилотировал Мосолов, произошел инцидент, едва не стоивший летчику жизни. В машине разрушился двигатель, обломки которого повредили фюзеляж и часть систем самолета. В тот момент Е-8/1 находился на высоте 10 км и летел со скоростью более 1,8 тысячи км в час. Катапультировавшийся в экстремальных условиях Мосолов (катапультирование можно было проводить на скоростях до 800 км в час) получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы, в том числе обеих ног. Во время лечения врачи дважды констатировали клиническую смерть, но летчик выжил.