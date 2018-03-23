Более 10 км дорог ввели в эксплуатацию с 1 января

Более 10 километров дорог ввели в эксплуатацию в Москве с 1 января

Столичные строители ввели в эксплуатацию более 10 километров дорог в период с 1 января по 14 марта.

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