Более 10 км дорог ввели в эксплуатацию с 1 января

Столичные строители ввели в эксплуатацию более 10 километров дорог в период с 1 января по 14 марта.
— с 1 января по 14 марта 2018 года введено в эксплуатацию 11 километров дорог, девять искусственных сооружений и три пешеходных перехода, — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, основными дорожно-мостовыми объектами ввода за указанный период являются эстакада на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого в рамках реконструкции Варшавского шоссе на участке от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск, транспортная развязка с обводной дорогой и участок от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта (Южная рокада), сообщает агентство «Москва».