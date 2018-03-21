Маршрут поезда Москва-Париж-Москва изменится 22 марта из-за забастовки работников транспорта во Франции

Маршрут поезда Москва-Париж-Москва будет временно изменен в связи с забастовкой работников транспорта во Франции . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«По информации французских железных дорог (SNCF), временно изменяется график курсирования поезда №23/452-453/24 (Москва-Париж-Москва) в связи с массовой забастовкой работников транспортной отрасли в масштабах всей Франции. 22 марта 2018 г. поезд №23 Москва-Париж (отправлением из Москвы 21 марта 2018 г.) будет следовать только до станции «Страсбург», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам с проездными документами до станции «Париж Восточный» для продолжения поездки предлагается воспользоваться местными высокоскоростными поездами сообщением Страсбург-Париж. Покупка дополнительных билетов на эти поезда не потребуется, поездки будут осуществляться в соответствии с имеющимися проездными документами на поезд №23/452 (Москва-Париж).

«По тем же причинам поезд №24/453 (Париж-Москва) отправлением из Франции 22 марта 2018 г. будет отправляться со станции «Страсбург» вместо станции «Париж Восточный». Учитывая возможные перебои в графике движения поездов в связи с забастовкой, пассажирам для трансфера в Страсбург предлагается воспользоваться высокоскоростными поездами», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что для помощи в комфортной посадке в эти поезда сотрудниками SNCF на вокзале «Париж Восточный» будет организована встреча пассажиров российского поезда. Встреча пассажиров поезда №24/453 (Париж-Москва) также будет организована и на станции «Страсбург» по их прибытии из Парижа.