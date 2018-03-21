В апреле в московском метро появятся новые музыканты

В столичную подземку в апреле спустится новый отряд музыкантов. Заявки на третий сезон "Музыки в метро" подали больше тысячи групп и солистов, но выступать с концертами смогут из них только 200. Корреспонденты "РГ" заглянули на прослушивания и пообщались с будущими звездами подземки.

Проект пришел в столичное метро два года назад. Новый сезон привлек внимание свыше тысячи артистов — молодых и не очень, самобытных и малоизвестных. До кастинга дошли только 400. "Живые" прослушивания в Центре профориентации метрополитена на "Выставочной" растянулись на пять дней. В вестибюле станции не протолкнуться — всюду гитаристы, трубачи, барабанщики, гармонисты. Репетируют, настраивают инструменты, распеваются, спорят и волнуются. И ждут, как на экзамене, своей очереди в аудиторию. Рядом много зевак, не сразу "въезжающих" в происходящее, но охотно наблюдающих. И так каждый день кастинга. По шесть-семь часов. Сменяются артисты, меняются и члены жюри — известные музыканты, певцы, руководители радиостанций. Состав экспертов тасуют не от скучной жизни.

— Публика в метро разноплановая, поэтому интересно посмотреть на участников глазами разных людей, — объяснил "РГ" директор Московского продюсерского центра Андрей Петров . — Так и взгляд не замылен, и конкурс объективнее.

Этой весной количество площадок для "живых" концертов в московском метро увеличится вдвое — до 32 Пригласили в жюри и рядовых горожан. В их числе — Мария Дудорова. В прошлом — авиационный инженер, а ныне — пенсионерка и пользователь "Активного гражданина". На метро ездит часто, потому и на импровизированные концерты попадает с завидной регулярностью. В душу западают, правда, не все, признается она. Видимо, сказываются музыкальные вкусы. "Люблю слушать русские народные песни и современную музыку, — поделилась Дудорова. — Иностранные песни нравятся меньше — слов не разбираю". Мужичок с гармошкой

Не похожи друг на друга и сами участники. Сцена покоряется не всем — один не может укротить гитару, другой не может вытянуть песню, третьему не хватает опыта. Советы и наставления эксперты дают тут же, не отходя от кассы. Жанры и стили тоже разные. Много классики, часто в новой аранжировке. Приходят в основном коллективы — группы, оркестры, фольклорные ансамбли. Им попросту легче заполнить стандартное двухчасовое выступление, говорят организаторы. Без музыкантов-одиночек прослушивания, однако, не проходят. Встречаются артисты мюзиклов, гитаристы, вокалисты. Есть музыканты с "изюминкой". Например, один исполняет всем известные мировые хиты на чашках, другой — на редких этнических инструментах. В этой же "необычной" коалиции — Олег Переверзев. В музыке больше 30 лет, играл в разных коллективах и ансамблях. Сейчас свободный художник. На кастинг захватил внушительный чемоданчик. Здесь и варган, и флейта, и саксофон, и гусли. Всего в его коллекции — около 80 разных инструментов. Владеет ими виртуозно, меняет как перчатки и успевает сыграть сразу на нескольких. Такой своеобразный человек-оркестр. "Могу начать с русского романса, затем резко перейти на джаз или классику, — рассказывает Олег корреспонденту "РГ", попутно устраивая мини-концерт. — А на джомолыге могу исполнить даже Баха".

— Музыкой занимаюсь с 11 лет, окончил музыкальное училище и институт, — рассказал Михаил. — Помимо подземки играю еще на фестивалях и праздниках. Так и зарабатываю. С гармонистом Михаилом Морозовым мы познакомились сразу после его выхода на сцену. Изрядно поволновался, что аж в горле пересохло. Потому с трудом смог подобрать слова. Свое выступление музыкант оценил на "четыре с плюсом". В проекте уже год — его можно увидеть и услышать на "Чеховской", "Площади Революции", "Ленинском проспекте".

Участники "Оркестра 442" рассматривают проект в качестве отправной точки для своей будущей музыкальной карьеры. Вместе ребята выступают только год. В основном в барах и клубах. Все артисты с профессиональным образованием — окончили Гнесинку, консерваторию или музыкальные колледжи. "Мы за популяризацию классической музыки, поэтому стараемся играть именно такие композиции, хотя исполняем и рок-хиты, — заметила Ольга Заяц. — А концерты в метро для нас — лишний шанс отточить наши выступления и научиться работать с публикой". На самом деле, у ребят большие планы и мечты. Например, собрать большой концертный зал. К слову, самых ярких участников организаторы готовы приглашать на крупные праздники — от общемосковского выпускного до Дня города. Планируют они и устраивать большие сборные концерты из "подземных" музыкантов. Такая идея сейчас обсуждается.

— Из-за пробок часто езжу на метро и невольно вижу выступления музыкантов. Однажды остановилась, вынула наушники и долго слушала настоящий симфонический оркестр, что аж покрылась мурашками. За рубежом, кстати, концерты в метро — обыденное дело. Подземка — хорошая школа для начинающих артистов. Здесь много пассажиров, но ты никого не знаешь. Manizha, певица: