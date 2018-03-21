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Спасатели проверят место обрушения кровли здания в центре Москвы
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Спасатели проверят место обрушения кровли здания в центре Москвы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спасатели продолжают искать людей, которые могут находиться под завалами здания в центре Москвы, где обрушилась крыша, сообщил журналистам заместитель начальника управления по ЦАО московского главка МЧС Дмитрий Меликов.
Ранее МЧС сообщило, что в центре столицы обрушилась кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 80 квадратных метров.
"Разведка продолжается, но информация о погибших и пострадавших не поступала", — сказал Меликов.
Он добавил, что вероятность нахождения людей в здании крайне мала. Вместе с сотрудниками МЧС осматривать здание будут представители комплекса городского хозяйства столичной мэрии, отметил он.
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