При обрушении фасада здания в центре Москвы никто не пострадал

Пострадавших в результате обрушения фасада и кровли административного здания в центре Москвы нет, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы. В среду вечером в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о частичном обрушении кровли в реконструируемом здании по адресу: улица Трубная, дом 31. «На данный момент пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Ранее в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы сообщалось, что в районе ЧП перекрыли движение. Первые кадры рухнувшего дома в центре Москвы>>