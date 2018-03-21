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При обрушении фасада здания в центре Москвы никто не пострадал
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При обрушении фасада здания в центре Москвы никто не пострадал 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Пострадавших в результате обрушения фасада и кровли административного здания в центре Москвы нет, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
В среду вечером в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о частичном обрушении кровли в реконструируемом здании по адресу: улица Трубная, дом 31.
«На данный момент пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы сообщалось, что в районе ЧП перекрыли движение.
Первые кадры рухнувшего дома в центре Москвы>>
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