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Депздрав: При обрушении здания на ул. Трубная пострадавших нет
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Депздрав: При обрушении здания на ул. Трубная пострадавших нет 

Агентство «Москва» 2 часа назад
По данным столичного департамента здравоохранения, в результате обрушения здания на ул. Трубная никто не пострадал. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе ведомства.
«На данный момент пострадавших нет», — заявил собеседник агентства.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало со ссылкой на Главное управление МЧС по столице об обрушении фасада и кровли в трехэтажном административном здании по адресу: ул. Трубная, д. 31. Здание находится на реконструкции. Обрушение произошло на общей площади около 80 кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
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