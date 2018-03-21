Депздрав: При обрушении здания на ул. Трубная пострадавших нет

По данным столичного департамента здравоохранения, в результате обрушения здания на ул. Трубная никто не пострадал. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе ведомства.

«На данный момент пострадавших нет», — заявил собеседник агентства.