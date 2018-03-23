Движение ограничили на участках Ленинского проспекта

На нескольких участках дорог в Москве ограничили движение из-за проведения работ на инженерных сетях на Ленинском проспекте, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.
«Ограничения движения в связи с работами на инженерных сетях на Ленинском проспекте. Участок 1: дублер Ленинского проспекта от дома 74 до дома 72/2. Участок 2: дублер Ленинского проспекта от дома 67 до Ломоносовского проспекта. Участок 3: дублер Ленинского проспекта от улицы Дмитрия Ульянова до дома 67. Период: с 20 марта по 20 мая круглосуточно», — говорится в сообщении.
Кроме того, до 20 апреля будут перекрыты участки: Молодежная улица в районе домов 64/2 и 66 по Ленинскому проспекту; дублер Ленинского проспекта в районе пересечения с Молодежной улицей, внутридворовой проезд между Ленинским проспектом и улицей Фотиевой.
С 25 марта по 8 апреля, а потом с 21 апреля по 8 мая будет перекрыто движение на дублере Ленинского проспекта от дома 66 до дома 68/10.
«Участок 9: Ломоносовский проспект от Ленинского проспекта до дома 68/10. Период: с 25 апреля по 20 мая круглосуточно. Особенности: поэтапное занятие одной полосы. Участок 10: Ломоносовский проспект от Ленинского проспекта до дома 11/70. Период: с 20 марта по 30 апреля круглосуточно», — добавляется в сообщении.