Движение ограничили на участках Ленинского проспекта

Движение ограничили из‑за строительных работ на участках Ленинского проспекта в Москве

«Ограничения движения в связи с работами на инженерных сетях на Ленинском проспекте. Участок 1: дублер Ленинского проспекта от дома 74 до дома 72/2. Участок 2: дублер Ленинского проспекта от дома 67 до Ломоносовского проспекта. Участок 3: дублер Ленинского проспекта от улицы Дмитрия Ульянова до дома 67. Период: с 20 марта по 20 мая круглосуточно», — говорится в сообщении. На нескольких участках дорог в Москве ограничили движение из-за проведения работ на инженерных сетях на Ленинском проспекте, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

Кроме того, до 20 апреля будут перекрыты участки: Молодежная улица в районе домов 64/2 и 66 по Ленинскому проспекту; дублер Ленинского проспекта в районе пересечения с Молодежной улицей, внутридворовой проезд между Ленинским проспектом и улицей Фотиевой.