В Петербурге после выборов сроки строительства новых станций метро перенесли в далекое будущее

Строительство долгожданной кольцевой линии петербургского метро перенесли на срок после 2030 года. Обновленный проект изменений в постановление Смольного от 2011 года об отраслевой схеме развития метрополитена отодвигает возведение и многих станций других линий.

"Президентские выборы прошли, и чиновники от транспорта начали отделять обещания от проектов", — объясняет происходящее

со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ). По нынешней схеме перегон от «Большого проспекта» до «Лесной» должен появиться в 2023-2028 годах, остальное позже. Однако теперь проект изменений в постановление Смольного от 2011 года об отраслевой схеме развития метрополитена подразумевает, что этот участок отнесен на период 2028-2030 годов.

Если ранее предполагалось, что кольцевая линия может появиться до 2030 года, то теперь ее строительство относят к отдаленному будущему. «Думаю, что и „Большой проспект“ — „Лесная“ пойдут туда же, в далекое будущее», — пояснил изданию эксперт межрегионального общественного объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. По его словам, неясно, откуда после чемпионата мира по футболу на это возьмутся деньги. К тому же по этому отрезку нет еще ни одного проекта планировки.

Кроме основной части кольца на срок после 2030 года отодвинута и линия от «Двинской» до «Янино», проходящая через предполагаемые в будущем «Площадь Репина», «Михайловскую», «Суворовскую», «Большеохтинскую», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект» и «Ул. Коммуны». Под эту же линию же должны быть сделаны пересадки на существующих станциях «Адмиралтейская» и «Чернышевская» и на строящейся «Театральной».

Северная часть продолжения Красносельско-Калининской линии от «Обводного канала» до станции «Ручьи» также перенесена на 2030 год, притом что ранее ее строительство предполагалось закончить к 2028 году.

В отношении 4-й линии от станции «Горный институт» до «Юнтолово» через «Морской фасад», «Новокрестовскую» и «Лахту» далекие планы не поменялись. Пятую линию за «Шуваловский проспект» к «Коломяжской» и третью до «Осиновой Рощи» продлят также не не раньше, чем через 12 лет.

Уже заключены контракты на строительство в 2018 году «Новокрестовской», «Беговую» и трех станций Фрунзенского радиуса, а в 2019 году — перегона от «Спасской» до «Большого проспекта», поэтому в осуществлении этих планов остается некоторая уверенность.

Вестибюль «Театральной» планируют построить между 2020 и 2024 годами, для него еще даже не определили место. Выход будет организован на углу улиц Декабристов и Глинки, поэтому дом быта, сноса которого опасались горожане, теперь, вероятно, вне опасности.

На 2020-2022 годы заложено строительство только одного перегона Красносельско-Калининской линии — от «Юго-Западной» до «Путиловской». Продление коричневой ветки на 32 километра отнесено на 2026-2027 годы. Однако на год раньше обещанного теперь могут проложить окончание линии ("Брестская", «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна») — в 2027 году. При этом на три года — к 2025-му — отодвинули соединение третьей и пятой линий.

Хорошие новости касаются трассировки линии до «Пулково» — возможно, ее построят до 2028 года, а продлится она до Авиагородока, что позволит улучшить транспортное обеспечение Пушкинского района. До Стрельны метро может пойти после 2030 года.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что ежегодное финансирование метростроения должно оставаться на уровне 30 миллиардов рублей. В КРТИ говорили, что тогда можно открывать по одной-две станции в год. Владимир Валдин, однако, полагает, что с новым президентским сроком значение любых схем резко упало: «Теперь можно особенно ничего не обещать, а снова начать лет через пять с половиной», — сказал он.

Между тем в Москве , отметим, строительство метро идет хорошими темпами. Сегодня, 22 марта, на Люблинско-Дмитровской линии открылись

три новые станции

— «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». 26 февраля

открыли

первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк», а полностью замкнуть БКЛ, протяженность которой составит 68 километров, планируется до конца 2022 года.