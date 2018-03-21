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Москвичи оценили бестурникетный транспорт столицы
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Москвичи оценили бестурникетный транспорт столицы 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Около 85 процентов участников проекта «Активный гражданин» высоко оценили перевод автобуса № 655 на бестурникетную систему оплаты проезда, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
«В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей, при этом средняя оценка составила 4,7 балла из пяти возможных. Такой результат говорит о том, что горожане высоко оценивают преимущества бестурникетной системы», — отметил первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.
Напомним, с начала года турникеты убрали на 77 наиболее востребованных автобусных маршрутах, а 17 марта на такой режим перевели и ряд трамваев. «Мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Эти средства позволяют нам обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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