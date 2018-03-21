Москва подготовилась к весеннему половодью

Москва готова к весеннему половодью

"Мы проводим постоянные снегосъемки, это замеры и взвешивание снега. И, исходя из полученных данных, осуществляем плавное снижение уровня воды в водохранилищах", — цитирует Карпушкнко "Интерфакс". Благодаря этому столица сможет приянть большую часть талых вод и избежать подтоплений. Запасы снега на водосборных территориях Вазузско-Москворецкой системы составили от 37 до 41 см, порядка 350 миллионов кубометров. Это нормальный показатель для текущей даты, сообщил начальник отдела водоисточников управления по водоснабжению "Мосводоканала" Александр Карпушенко.

"Мосводоканал" обслуживает девять гидроузлов, принимающих на себя основную работу в период пропуска половодья. Все устройства и механизмы прошли тщательную проверку. Создана система локального оповещения населения и взаимодействия с органами технического надзора и МЧС

В столице в конце зимы и в начале весны прошло несколько рекондных снегопадов. Например 4 марта сугробы в городе увеличились до 50 сантиметров. Всего за зиму такжевыпало рекордное количество осадков — 215 миллиметров. Уборка снега из временных хранилищ в городе прдолжается.