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Оформить абонемент на пользование онлайн-архивом книг теперь можно в районной библиотеке
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Оформить абонемент на пользование онлайн-архивом книг теперь можно в районной библиотеке 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Онлайн-доступ к электронной базе изданий открыли столичные библиотеки совместно с Департаментом культуры Москвы. Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы в среду, 21 марта.
По словам генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Марии Рогачевой, в онлайн-архиве столичных библиотек представлены 250 тысяч произведений, в числе которых отечественная и зарубежная художественная литература, а также издания, посвященные истории искусства и литературы.
— В нашей библиотеке доступ к электронной литературе подарил возможность всем читателям, включая пользователей старшего возраста, читать любимые произведения, находясь в любом месте. Словом, такой функцией активно пользуется не только молодежь, — прокомментировала заведующая библиотекой №150 Светлана Бурмистрова.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
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