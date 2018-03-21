Оформить абонемент на пользование онлайн-архивом книг теперь можно в районной библиотеке

Онлайн-доступ к электронной базе изданий открыли столичные библиотеки совместно с Департаментом культуры Москвы . Об этом сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы в среду, 21 марта.

По словам генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Марии Рогачевой, в онлайн-архиве столичных библиотек представлены 250 тысяч произведений, в числе которых отечественная и зарубежная художественная литература, а также издания, посвященные истории искусства и литературы.