В Москве запустили 5G-интернет

Первую в России открытую зону сети 5G запустили на территории инновационного центра «Сколково» . Об этом сообщили в пресс-службе одноименного фонда, передает агентство «Москва».

«С участием стартапов «Сколково» мы уже готовим пилотные проекты по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиа индустрии — например, для организации трансляций в формате 360 градусов», — рассказал он. Отмечается, что опытная зона покажет перспективы новейших технологий связи на основе 5G для их использования в разных отраслях экономики. Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов пояснил, что для 5G могут быть перспективными области промышленного интернета, беспилотного транспорта и видеоаналитики.

5G — разрабатываемое пятое поколение мобильной связи, которое действует на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G. По прогнозам, повсеместное распространение 5G благоприятно скажется на развитии интернета вещей. Первые тесты технологии провели в России в июне 2016 года.