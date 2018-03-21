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СЗАО признан лидером прошлого года в комплексном зачете межокружных спартакиад
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СЗАО признан лидером прошлого года в комплексном зачете межокружных спартакиад 

Префектура СЗАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Москве наградили победителей ежегодного городского смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор» и Московских межокружных Спартакиад за 2017 год. Лидером признан Северо-Западной округ.
— В столице спортом систематически занимаются свыше четырех миллионов москвичей, что в два раза больше в сравнении с 2010 годом. В прошлом году участниками мероприятий различного уровня стали более 2 миллионов 400 тысяч жителей столицы, — отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Кондаранцев.
В межокружной спартакиаде «Московский двор — спортивный двор» СЗАО занял 1 место. В спартакиаде «Спорт для всех» — третье место. В соревнованиях спортивных семей спартакиады «Всей семьей за здоровьем» — второе место.
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