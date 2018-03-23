Горожане активно принимают участие в спартакиадах

В соревнованиях Московских межокружных спартакиад в прошлом году приняли участие около 400 тысяч человек.

Москве большое внимание уделяют развитию физкультуры и спорта по месту жительства горожан. В мегаполисе построено немало спортивных сооружений, находящихся в непосредственной близости, а именно в шаговой доступности от жилых домов.

Современные арены, площадки, стадионы входят в состав микрорайонов. Все это напрямую способствует тому, что десятки тысяч москвичей и гостей столицы связывают свой быт с активным образом жизни, с регулярными занятиями футболом, легкой атлетикой, волейболом и другими видами спорта.

В Зале коллегии Департамента спорта и туризма города Москвы в целях поощрения самых активных участников физкультурно-спортивного движения в столице состоялась церемония награждения победителей ежегодного городского смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор» и Московских меж окружных спартакиад за 2017 год. В соревнованиях Московских межокружных спартакиад в прошлом году приняли участие около 400 тысяч человек.

—На данный момент в столице физической культурой и спортом систематически занимаются свыше 4 миллионов москвичей, это в два раза больше в сравнении с 2010 годом. В прошлом году участниками мероприятий различного уровня стали более 2 миллионов 400 тысяч москвичей, — сказал первый заместитель руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Кондаранцев

Победу в Московской межокружной спартакиаде «Московский двор — спортивный двор» одержала команда Северо-Западного административного округа столицы. На втором месте оказался Южный административный округ, третьими стали спортсмены Северного округа.

По итогам Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех» первое место занял Юго-Западный административный округ. Серебряным призером стала команда Южного округа, третье место досталось Северо-Западному административному округу.

Московскую межокружную Спартакиаду «Всей семьей за здоровьем» выиграли любители спорта из Западного административного округа. Вторым стал Северо-Западный округ, а бронзовым призером состязаний — СевероВосточный. А в номинации «Лучшая спортивная семья» победу одержала семья Диль из Северного административного округа.

В церемонии награждения участвовали: первый заместитель главы Москомспорта Алексей Кондаранцев, заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций города Москвы Леонид Геннадиевич Бородулин , заместители префектов административных округов города Москвы, представители управ районов города Москвы, организаторы физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства, директора Центров физической культуры и спорта административных округов города Москвы.

В течение года в рамках Московских межокружных спартакиад состоялось около 50 соревнований и турниров по 30 видам спорта. Спартакиады проходили в несколько этапов, начиная с районных соревнований и окружных этапов и заканчивая городскими.

Основу физкультурно-спортивного движения в столице составляет территориальный принцип работы с населением по месту жительства. И индивидуальный подход к каждому москвичу. Любители спорта всех возрастов: от мала до велика активно участвуют в Московских межокружных спартакиадах.

Пример и опыт лауреатов конкурса «Московский двор — спортивный двор» станет для многих жителей нашей столицы настоящим дополнительным стимулом для приобщения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, для участия в массовых спартакиадах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Богиев, директор ГБУ «ЦФКиСС ЗАО города Москвы» Москомспорта:

— По итогам московских городских комплексных Спартакиад уже четвертый год подряд сборная команда Северо-Западного административного округа уверенно занимает первое место. Столь высокой результат стал возможен благодаря совместной работе сотрудников Центра физической культуры и спорта северо-запада и наиболее активных и спортивных жителей нашего округа, префектуры СЗАО, депутатов муниципальных собраний районов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогал нам, мы делаем общее дело! Также добавлю, что останавливаться на достигнутом мы не будем. В 2018 году ставим перед собой задачу привлечь к занятиям в секциях еще больше жителей северо-запада, которые со временем смогут принимать участие в районных, окружных и городских соревнованиях. Именно этот процесс является залогом успешного выступления наших спортсменов в Спартакиаде.