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Коммунальные службы устраняют проседание асфальта в центре Москвы
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Коммунальные службы устраняют проседание асфальта в центре Москвы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Коммунальные службы Москвы ведут восстановительные работы на месте проседания асфальта в центре города. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
«В районе Дегтярного пер. произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса. Городские службы находятся на месте. Ведутся восстановительные работы», — сказали агентству.
В пресс-службе уточнили, что данный инцидент связан с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков.
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