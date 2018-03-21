Коммунальные службы устраняют проседание асфальта в центре Москвы

Коммунальные службы Москвы ведут восстановительные работы на месте проседания асфальта в центре города. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«В районе Дегтярного пер. произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса. Городские службы находятся на месте. Ведутся восстановительные работы», — сказали агентству.

В пресс-службе уточнили, что данный инцидент связан с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков.