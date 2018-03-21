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В четверг в Рязани будет нулевая температура
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В четверг в Рязани будет нулевая температура 

АиФ Рязань 20 минут назад
В четверг, 22 марта, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду.
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