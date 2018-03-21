Ещё
Субботники пройдут в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Субботники пройдут в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 3 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков призвал горожан принять участие в субботниках. Жители Щербинки смогут навести порядок на улицах городского округа 14 и 21 апреля.
— Основной задачей нашей работы в период проведения весеннего благоустройства будет уборка городских, внутридворовых территорий, объектов жилого фонда, дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры, — сообщил Петр Бирюков.
Всем участникам выдадут необходимый инвентарь и саженцы, приобретенные за счет бюджета столицы. Информацию о местах проведения массовых субботников в Щербинке можно будет найти на сайте префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в Новой Москве увеличился почти в четыре раза Мосгортранс изменил маршруты движения трех автобусов в Щербинке Новая эстакада улучшит транспортную ситуацию в Щербинке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня6
Черноморский флот бессилен против ВМС США531
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы17
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»148
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам269
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение