Субботники пройдут в Щербинке

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков призвал горожан принять участие в субботниках. Жители Щербинки смогут навести порядок на улицах городского округа 14 и 21 апреля.

— Основной задачей нашей работы в период проведения весеннего благоустройства будет уборка городских, внутридворовых территорий, объектов жилого фонда, дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры, — сообщил Петр Бирюков.

Всем участникам выдадут необходимый инвентарь и саженцы, приобретенные за счет бюджета столицы. Информацию о местах проведения массовых субботников в Щербинке можно будет найти на сайте префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.