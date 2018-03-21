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Снегопад придет в Москву во второй половине дня в среду
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Снегопад придет в Москву во второй половине дня в среду 

РИАМО 21 марта 2018
Фото: РИАМО
В столице в среду ожидается снегопад, который уже обрушился на южную половину страны, сообщается на сайте «Метеовести».
Минувшей ночью очередной балканский циклон, приблизившись к юго-западным границам России, обрушил ненастье на южную половину России.
«Снег уже начался на юге Калужской, Тульской и Рязанской областей, а в послеполуденные часы пойдет в Москве, и в столице дорожный трафик осложнится», — говорится в сообщении.
Из-за этого циклона в Черноземье и в Саратовской области ожидается выпадение до 8 миллиметров осадков, не исключена гололедица, в Воронеже ожидается выпадение 10 миллиметров осадков.
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