Снегопад придет в Москву во второй половине дня в среду 

В столице в среду ожидается снегопад, который уже обрушился на южную половину страны, сообщается на сайте «Метеовести».
Минувшей ночью очередной балканский циклон, приблизившись к юго-западным границам России, обрушил ненастье на южную половину России.
«Снег уже начался на юге Калужской, Тульской и Рязанской областей, а в послеполуденные часы пойдет в Москве, и в столице дорожный трафик осложнится», — говорится в сообщении.
Из-за этого циклона в Черноземье и в Саратовской области ожидается выпадение до 8 миллиметров осадков, не исключена гололедица, в Воронеже ожидается выпадение 10 миллиметров осадков.