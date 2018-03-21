Вежливость города берет: нормы поведения в метро

Год назад в московском метро запустили трансляцию голосовых сообщений, напоминающих пассажирам о необходимости соблюдать нормы поведения и взаимоуважения.

В феврале 2017 года пассажиры метро впервые услышали обращения с просьбами снимать наплечные сумки и рюкзаки, чтобы не доставлять неудобства другим пассажирам. Тогда же в метро стали появляться информационные плакаты о важности соблюдения правил подземки.

Несмотря на факт, что это не противоречит правилам пользования метрополитеном, объемная ручная кладь нередко препятствует комфортному проезду в общественном транспорте.

Мы собрали свод простых правил для комфортного проезда в метро — самом популярном виде общественного транспорта Москвы

ГОТОВЬТЕ ПРОЕЗДНОЙ ЗАРАНЕЕ

Часто в метро можно встретить людей, которые вспоминают о своем проездном билете, подходя вплотную к турникетам. В час пик такая рассеянность может стать причиной возникновения очереди, которая провоцирует толчею. Правильно — готовить проездной заблаговременно, не создавая препятствий для других пассажиров.

Художник © Юрий Комбаров / Москва меняется

СНИМАЙТЕ РЮКЗАКИ И СУМКИ С ПЛЕЧ

Громоздкая ручная кладь может препятствовать комфортному перемещению пассажиров подземки, особенно при входе/выходе из подвижного состава. Известны случаи мелкого травматизма, а также возникновения конфликтных ситуаций из-за неосмотрительного перемещения с багажом за плечами. Правильно — снимать сумки и рюкзаки с плеч, держать их перед собой, не создавая помех остальным пассажирам.

Художник © Юрий Комбаров / Москва меняется

ПРИДЕРЖИВАЙТЕ СТЕКЛЯННУЮ ДВЕРЬ

10 марта 2017 года в столичном метро стали транслировать объявление с просьбой к пассажирам придерживать входные двери в вестибюлях станций. Этот шаг направлен на популяризацию идеи взаимной вежливости, которую успешно культивируют метрополитены всего мира. Также подобная практика применяется в Петербургском метро. Правильно — придерживать стеклянные двери для позади идущих пассажиров.

Художник © Юрий Комбаров / Москва меняется

УСТУПАЙТЕ МЕСТО ЖЕНЩИНАМ

Этикет, исчезающий свод правил поведения в обществе, диктует нам следующее: мужчина не садится, если стоят дамы. В общественном транспорте мужчина должен уступать место женщинам и пожилым людям. Также, напомним, в правилах метрополитена прописаны категории: беременные и пассажиры с детьми. Правильно — уступать место женщине в независимости от ее возраста, положения и прочих факторов.

Художник © Юрий Комбаров / Москва меняется

БУДЬТЕ НА ПОЗИТИВЕ

На сегодняшний день в России нет точной статистики, но по ряду независимых исследований выявлено, что примерно 70% жителей мегаполисов испытывают состояние сильного стресса. Многие называют самой конфликтно средой общественный транспорт. По данным ВЦИОМ россияне избавляются от стресса следующим образом: смотрят телевизор — 46%, слушают музыку — 43%, заедают — 16%, занимаются спортом — 12%. В переводе с английского (stress) — это давление, нажим, напор. Помните, если кто-то на вас ругается, злится или обижается — задавите его в ответ своим позитивом.

Художник © Юрий Комбаров / Москва меняется

ИНТЕРЕСНО

С каждым годом московское метро — самый популярный вид общественного транспорт столицы, бьет рекорды по объемам пассажирских перевозок. За 2017 год столичный метрополитен перевез более 2 млрд пассажиров.

Интересно, что в среднем за месяц метрополитеном пользуются более 70% москвичей. В будние дни жители мегаполиса тратят на поездки в метро примерно 231 минуту, а в выходные чуть более 56 минут.

Однако, несмотря на высокую загруженность, московское метро не забывает и о комфорте пассажиров: регулярно обновляет внутреннюю навигацию, ремонтирует вестибюли станций и подземные переходы, внедряет новые подвижные составы. Так, например, в 2017 году в метро были запущены ультрасовременные поезда «Москва».

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