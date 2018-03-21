Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком возле станции метро «Марьина Роща» 

С соответствующей проблемой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Стойка с дорожным знаком «Подземный пешеходный переход» восстановлена в нормативное положение и закреплена», — говорится в сообщении.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)