Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком возле станции метро «Марьина Роща»

С соответствующей проблемой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности устранены. Стойка с дорожным знаком «Подземный пешеходный переход» восстановлена в нормативное положение и закреплена», — говорится в сообщении.

Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)