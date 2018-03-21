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Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком возле станции метро «Марьина Роща»
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Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком возле станции метро «Марьина Роща» 

Управа района Марьина роща 4 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
С соответствующей проблемой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Стойка с дорожным знаком «Подземный пешеходный переход» восстановлена в нормативное положение и закреплена», — говорится в сообщении.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)
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