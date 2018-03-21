В столице снизилась смертность среди трудоспособных

Смертность среди трудоспособных граждан в Москве снизилась на 38%, сообщил заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Также он напомнил, что ожидаемая в Москве по итогам прошлого года продолжительность жизни составляет 78 лет.
«Москва просто мировой лидер по темпам прироста продолжительности жизни. Ни один регион России не может похвастаться такими результатами», — отметил Печатников.
Напомним, что 1 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что к концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни россиян должна превышать 80 лет.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что уже через пять лет средняя продолжительность жизни москвичей превысит восьмидесятилетний рубеж.