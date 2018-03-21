В столице снизилась смертность среди трудоспособных

«Москва просто мировой лидер по темпам прироста продолжительности жизни. Ни один регион России не может похвастаться такими результатами», — отметил Печатников.

Также он напомнил, что ожидаемая в Москве по итогам прошлого года продолжительность жизни составляет 78 лет.