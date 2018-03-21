Работающие москвичи стали реже умирать

Трудоспособные москвичи стали жить дольше

Лидером по темпу прироста длительности жизни является Москва . С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщила газета «Известия»

Вместе с тем уточняется, что, по данным 2017 года, уровень смертности у москвичей трудоспособного возраста снизился на 38%.

Печатников сообщил, что средняя продолжительность жизни достигла отметки в 78 лет.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам Послания Федеральному собранию поручил кремлевской администрации разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года. В частности, речь идет о повышении уровня жизни граждан, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Кроме того, страна должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, снизить вдвое уровень бедности в государстве, а также создать все условия для самореализации людей.