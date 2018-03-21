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Работающие москвичи стали реже умирать
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Трудоспособные москвичи стали жить дольше 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Лидером по темпу прироста длительности жизни является Москва. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщила газета «Известия».
Вместе с тем уточняется, что, по данным 2017 года, уровень смертности у москвичей трудоспособного возраста снизился на 38%.
Печатников сообщил, что средняя продолжительность жизни достигла отметки в 78 лет.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам Послания Федеральному собранию поручил кремлевской администрации разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года. В частности, речь идет о повышении уровня жизни граждан, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.
Кроме того, страна должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, снизить вдвое уровень бедности в государстве, а также создать все условия для самореализации людей.
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