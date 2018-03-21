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Новая подстанция скорой помощи появится в новой Москве
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Новая подстанция скорой помощи появится в новой Москве 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Новую подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машин начнут строить в городе Московский в новой Москве во втором полугодии текущего года, в настоящее время разрабатывается проектная документация на объект, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
«Новую подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машино-мест введут в следующем году по адресу: город Московский, улица Радужная, владение 23А. В настоящее время идет разработка проектной документации, к строительству мы планируем приступить во втором полугодии этого года», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Подстанция скорой медицинской помощи предназначена для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будет функционировать в круглосуточном режиме. Общая площадь трехэтажного здания подстанции скорой медицинской помощи составит 3,7 тысячи квадратных метров. Состав помещений будет определен после завершения разработки проекта.
«Всего в 2018 году мы планируем ввести в эксплуатацию три подстанции скорой медицинской помощи. Средства на их строительство предусмотрены Адресной инвестиционной программой Москвы на 2018-2020 годы. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в поселке Северный», — добавил Бочкарев.
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