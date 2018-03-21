Снегопады не уйдут из Ленобласти до конца рабочей недели

Согласно ежедневному прогнозу метеорологических условий регионального ГУ МЧС 22-23 марта на территории Ленобласти вновь ожидаются метели и мокрый снег.

В западных районах области в четверг и пятницу, 22 и 23 марта соответственно, прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать до 17 м/с. На дорогах — гололедица.

При этом в ночь с 21 на 22 марта столбик термометра опустится до -10 градусов и местами до -18. Днем 22 марта ожидается -2 — +3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.