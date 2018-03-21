Ещё
Снегопады не уйдут из Ленобласти до конца рабочей недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снегопады не уйдут из Ленобласти до конца рабочей недели 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Согласно ежедневному прогнозу метеорологических условий регионального ГУ МЧС 22-23 марта на территории Ленобласти вновь ожидаются метели и мокрый снег.
В западных районах области в четверг и пятницу, 22 и 23 марта соответственно, прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать до 17 м/с. На дорогах — гололедица.
При этом в ночь с 21 на 22 марта столбик термометра опустится до -10 градусов и местами до -18. Днем 22 марта ожидается -2 — +3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
Ivyborg.ru: последние новости
Главы европейских компаний поддерживают газовые проекты в Ленобласти Закрылись избирательные участки в регионах России, живущих по московскому времени В американской школе произошла стрельба
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин обратился к Путину за помощью186
Назван возможный преемник Лаврова79
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором234
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ16
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение